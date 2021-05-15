عصائب اهل الحق غاضبة وتوجه طلبا لوزارة الخارجية والامم المتحدة !

2021/05/15 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، السبت، ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها ومفاتحة الأمم المتحدة تجاه سياسة تركيا حول المياه، متهمة تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة.

وقال النائب عن الكتلة عبد الامير الدبي وهو عضو لجنة الزراعة في تصريح تابعه NRT عربية (15 أيار 2021)، إن "الجانب التركي تجاهل انخفاض حصة العراق المائية من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة"، لافتا الى أن "وزارة الموارد المائية تتحمل المسؤولية وتتابع هذا الملف بشكل فردي".

وشدد الدبي على "ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها ومفاتحة الأمم المتحدة تجاه سياسة تركيا حول المياه"، مبينا أن "تركيا شيدت سدودا على منابع ومسار نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى انخفاض حصة العراق المائية على الرغم من وجود الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالدول المتشاطئة".

وأشار إلى "أهمية تنسيق المواقف بين وزارتي الخارجية والموارد المائية في هذا الملف الذي يعد من المواضيع الأمنية والاقتصادية ،ويجب أن يتم التعامل معه من قبل الحكومة العراقية".

وكشفت وزارة الموارد المائية، أمس الجمعة، عن عقد لقاءات واستمرار المخاطبات الرسمية مع تركيا وإيران وسوريا، لحسم ملف المياه والاتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه وقلة الإيرادات المائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، إن "إيرادات نهري دجلة والفرات قلت بحدود 50 % عن معدلاتها خلال العام الماضي، لذلك عقدت الوزارة لقاء مع الجانب السوري وتواصلت فنياً مع الجانب التركي، للاتفاق على تقاسم الضرر الناجم عن قلة الايرادات بسبب تغير المناخ حسب الاتفاقية الموقعة بين الدول".

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