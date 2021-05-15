وكالة الاستخبارات تصدر توضيحاً بشأن نقل عدد من الضباط

2021/05/15 | 14:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، سبب نقل عدد من ضباطها، مبينة أن النقل هو أمر داخلي وفق الصلاحيات الإدارية والقانونية.وقالت الوكالة في بيان، إنه “بناءً على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن نقل عدد من الضباط من وإلى دوائر ومديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، […]

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