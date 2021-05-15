البنتاغون يرفع إلزامية الكمامات في مبانيه لمن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح

2021/05/15 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، تعليماتها للعاملين لديها ممن تلقوْا اللقاحَ المضاد لفيروس كورونا المستجد كاملا، بما يقتضي إمكانية َ تخليهم عن ارتداءِ الكمامات في داخل المباني التابعة له وخارجها..

واشترطت التعليمات بأن يكون قد مضى على الشخص ما لا يقل عن أسبوعين من تلقيهِ آخر َ جرعةٍ من اللقاح..



وتزامنت تعليماتُ البنتاغون برفع إلزامية الكمامات في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه المراكز ُ الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إمكانية َ الاستغناء عن الكمامة لمن تلقى اللقاحَ المضاد لفيروس كورونا كاملا.

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