الصحة العالمية: الوفيات بكورونا ستكون خلال هذا العام أعلى من العام السابق

2021/05/15 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت منظمة الصحة العالمية بأن يسجل العامُ الثاني عددًا أكبرَ من الوفيات من جراء وباء كورونا قياسا بالعام الماضي.

وقال مديرُ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن دولا عديدة ما تزال تشهد تفشيا قياسيا للعدوى مثلَ الهند ونيبال وسريلانكا وبعض ِ بلدان القارة الاميركية، مؤكدًا أنه على وفق المسار الذي تسلكه الامور، فإن العامَ الثاني من انتشار الوباء سيكون أكثر َ فتكا بكثير من العام الاول.

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