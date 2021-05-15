وكالة الاستخبارات توّضح بشأن نقل عدد من الضباط

2021/05/15 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، توضيحا بشأن نقل عدد من الضباط من وإلى دوائرها ومديرياتها.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن نقل عدد من الضباط من وإلى دوائر ومديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تود الوكالة أن توضح أن أمر النقل هو أمر داخلي وفق الصلاحيات الإدارية والقانونية جاء من أجل الارتقاء بواقع العمل الاستخباري ورفع كفاءة العاملين في الوكالة وبما تنعكس آثاره على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب".

وأضافت، "كون أمر النقل إجراء إداري طبيعي يهدف إلى توزيع أمثل للموارد البشرية وضخ دماء جديدة في مفاصل عمل وكالة الاستخبارات وبما يطور عمل الوكالة وفق الخطط التطويرية للنهوض بواقع العمل الاستخباري".

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