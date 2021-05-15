كردستان: استئناف الدوام في المدارس بنظام التناوب ابتداءً من يوم غد

2021/05/15 | 14:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، السبت، استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب ابتداء من يوم غد الأحد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2021)، إن "قرارا صدر باستئناف العملية التعليمية بطريقة (التناوب) للمراحل الدراسية من الأول الأبتدائي إلى الحادي عشر الاعدادي (الخامس الأعدادي) وللمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية".

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