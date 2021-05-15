استئناف الدوام في مدارس إقليم كردستان بنظام التناوب

2021/05/15 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل - واع

اعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان عن استئناف الدوام في المدارس بنظام التناوب.

وذكر بيان لتربية الاقليم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " الدوام بالمدارس بنظام التناوب سيبدأ من يوم غد الاحد"، مشيرا الى ان " الدوام سيكون للمراحل من الاول ابتدائي الى الخامس اعدادي".

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