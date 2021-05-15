قوباد طالباني يجتمع مع وزير خارجية أرمينيا

2021/05/15 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار جولته الرسمية، اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء في اقليم كوردستان اليوم السبت، مع وزير خارجية جمهورية أرمينيا آرا آيفازيان.

وتوجه قوباد طالباني امس الجمعة الى ارمينيا في زيارة تهدف الى الاطلاع على تجربة ارمينيا في مجال التكنولوجيا والتعليم وتنمية قدرات الشباب.

‏وأثناء اللقاء، تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة في المنطقة، واتفقا على تعزيز العلاقة والعمل المشترك بين إقليم كوردستان وجمهورية أرمينيا، كما تطرقا إلى أوضاع الطلبة الكورد في جامعات أرمينيا، وتناقشا أيضاً إزاء الأوضاع العامة للأرمن في كوردستان مع التأكيد على ضرورة الإسراع بالإعداد للبدء بالرحلات الجوية بين الإقليم وأرمينيا والمقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير العلاقات التجارية وتسهيل منح التأشيرات والاستفادة من تجربة أرمينيا في مجال الطاقة وتنفيذها في الإقليم.

هذا وتستغرق زيارة قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء في اقليم كوردستان الى جمهورية ارمينيا، 3 أيام يرافقه فيها كل من وزير التخطيط دارا رشيد ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح.

PUKmedia عن اعلام حكومة اقليم كوردستان

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