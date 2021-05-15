أحدث معلومات حول ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية

2021/05/15 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، ان عدم ارسال الحكومة الاتحادية لحصة اقليم كوردستان من الموازنة يعود الى وجود مشكلة فنية، مرجحة ان تبعث حكومة اقليم كوردستان وفدا فنيا الى بغداد للاتفاق عدة مسائل.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان حصة إقليم من الموازنة الاتحادية لم ترسل حتى الآن بسبب وجود مشكلة فنية، مشيرا الى ان إيجاد آلية لتطبيق المادة 11 من قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كوردستان يكمن في ارسال وفد فني من الإقليم لزيارة بغداد للاتفاق حول آلية احتساب الموارد النفطية وغير النفطية وكيفية احتساب حصة الإقليم من الموازنة وآلية ارسالها.

ورجح ميرزا، ان يزور الوفد الفني العاصمة الاتحادية بغداد بعد عطلة العيد، مشددا على ضرورة التزام حكومتي الاقليم والاتحادية بالاتفاقيات المبرمة بينهما، مردفا بالقول: " ان الاجتماعات بين الوفد الفني من اقليم كوردستان وبغداد هي من ستحدد الأموال التي يجب على بغداد دفعها للإقليم والعائدات التي يجب على الإقليم تسليمها.

PUKmedia خاص

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