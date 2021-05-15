مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متاجر بالأعضاء البشرية ومتهمين بالسرقة

2021/05/15 | 14:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم بتجارة الأعضاء البشرية.وذكرت المديرية في بيان، ان “مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تمت العملية بعد توفر معلومات عن المتهم، وبعد التحري وتفعيل المصادر، تم نصب كمين محكم […]

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