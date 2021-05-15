مقتل إسرائيلي قرب تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.. والجيش يتوعد

2021/05/15 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الإسرائيلي في حسابه على تويتر فيديو للقصف الصاروخي من غزة والذي طال مبنى في أحد أحياء "رمات غان".

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