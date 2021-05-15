ابرز قرارات اجتماع نواب كركوك حول 'تهميش' المحافظة وعدم منح مستحقاتها

2021/05/15 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

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فلاح يايجي قائم مقام كركوك : يستمر تشغل المولدات الاهليه كما في شهر رمضان

يايجي: حصة كركوك 550 ميكا واط والاصل 800 ميكا

يايجي: النواب على عاتقهم بالتواصل مع الجهات المختصة لزيادة عدد ساعات الكهرباء الوطنية وزيادة حصة الكاز

يايجي: الايام المقبلة ستحدد سعر الامبير لكن من المؤكد سيرتفع عن الاشهر الماضية بسبب قلة ساعات التجهيز من الشبكة الوطنية

ارشد الصالحي: وزارة الكهرباء تعاني من نقص الغاز بالتالي يتم انقاص الحصة الوطنية

ارشد: الحل يكم في مجلس الوزراء والتواصل معها وصل الى طريق مزدود

ارشد : نطالب بجلسة استثنائية لايجاد حل لمشكلة كركوك

ارشد: مجلس الوزراء هو المكلف بزيادة الحصة المخصصة لكركوك من الكاز والحصة الوطنية

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