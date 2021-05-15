2021/05/15 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مديرية ُ ماء ديالى، من توقفِ مشروع ِ اسالةٍ يغذي اكثرَ من مئة الف نسمة في بعقوبة بسبب انخفاض ٍ مفاجئ في امدادات مياه الخام عبر نهر خريسان.

وذكرت المديرية ان مشروعَ محطةِ اسالةِ بهرز والتحرير توقفا عن العمل منذ يوم الجمعة الماضي وأكدت ان مشروعَ تعزيز نهر خريسان يمثل طوقَ نجاةٍ لأهالي بعقوبة وبقيةِ المناطق القريبة غيْر انه يعاني تحدياتٍ كبيرة في ملفِ الطاقة وأكدت مديرية ماء ديالى ان السلطاتِ تبذل جهودا من اجل اصلاح ِ العطل واعادةِ ضخ المياه لنهر خريسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف مشروع اسالة يغذي أكثر من مئة ألف نسمة في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف مشروع اسالة يغذي أكثر من مئة ألف نسمة في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).