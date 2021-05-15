بليغ أبو كلل: لا أمن انتخابيا للأحزاب السياسية التي لا تمتلك سلاحًا

2021/05/15 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، الذهابَ إلى خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة في ظل الظروف الراهنة وعمليات الاغتيال والترهيب.

وفي تغريدة على تويتر كتب القيادي في تيار الحكمة، أنْ لا أمن َ انتخابيا للأحزاب السياسية التي لا تمتلك سلاحًا أو الأحزاب المنبثقة من تشرين، وأن الحكومة عاجزة ٌ عن توفير هذا الأمن.

وأضاف، أنّ الأمن َ الانتخابي مكفولٌ للقوى السياسية التي تملك السلاح وتستقوي به على الجميع وعلى الحكومة..



مبينا ان الحَل يكمن في تفعيل الضغط السياسي وتوحيدِ الرأي للقوى التي لا تملك سلاحًا.

#أكذوبة_الأمن_الانتخابيالحقيقة الراهنة -وقد تستمر- أن لا أمن انتخابي للأحزاب السياسية التي لا تمتلك سلاحًا أو الأحزاب تلك المنبثقة من تشرين، وأن الحكومة عاجزة عن توفير هذا الأمن!وأن الأمن الانتخابي مكفول للقوى السياسية التي تملك السلاح وتستقوي به على الجميع وعلى الحكومة!

— بليغ أبو گلل (@balighabogelal) May 14, 2021

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