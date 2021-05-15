الزراعة النيابية: تركيا تجاهلت انخفاض حصة العراق المائية

2021/05/15 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الزراعة والمياه النيابية تركيا بتجاهل ِ انخفاض حصةِ العراق المائية من خلال عدم ِ الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة.

وقال عضوُ اللجنة عبد الأمير الدبي أن وزارة َ الموارد المائية تتحمل المسؤولية وطالب وزارة الخارجية بمفاتحةِ الأمم المتحدة تجاه سياسة تركيا حول المياه، وذلك بعد تشييدِها سدوداً على منابع ِ ومسار ِ نهري دجلة والفرات، ما أدى الى انخفاض ِ حصة العراق المائية على الرغم من وجود الاتفاقياتِ العالمية المتعلقة بالدول المتشاطئة.

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