آلا طالباني توضح حقيقة تسجيل ملفق أساء لمكتبها: تسقيط سياسي

2021/05/15 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت عضو مجلس النواب، آلا طالباني، اليوم السبت، حقيقة تسجيل مسرب تضمن اساءة لمكتبها، فيما أكدت انه تسقيط سياسي.وقالت طالباني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “في الوقت الذي […]

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