تربية كردستان تقرر استئناف الدوام في المدارس بالتناوب

2021/05/15 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان العراق يوم السبت استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب غدا الاحد.

وذكرت الوزارة في بيان انها قررت "استئناف العملية التعليمية بطريقة (التناوب)".

وأضافت، ان الدوام يكون "للمراحل الدراسية من الأول الأبتدائي إلى الحادي عشر الاعدادي (الخامس الأعدادي) وللمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية".

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