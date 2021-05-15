وزارة الداخلية العراقية تعلن إحباط تفجير دون إصابات

2021/05/15 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن معالجة دراجة نارية مفخخة في محافظة ديالى.

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وذكر بيان لوكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2021)، أن "خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة دراجة نارية مفخخة في محافظة ديالى دون وقوع أي إصابات أو أضرار".

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