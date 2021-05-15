التحالف الدولي: تدريبات عالية المستوى للحفاظ على الجاهزية القتالية

2021/05/15 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، عن إجراء قواته تمارين بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية بهدف الحفاظ على جاهزية القتال والاستجابة السريعة لأي مهمة.

واكد التحالف في بيان إن قواته ستبقى ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في مناطق محددة من العراق وسوريا لجعل المنطقة أكثر أمناً وازدهارًا.



وأشارت الى ان التمارين الأخيرة بالذخيرة الحية تعكس مدى استعداد القوات للاستجابة السريعة لأي مهمة.

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