انتشار أمني في محيط ساحة التحرير لتأمين تظاهرة لمساندة الشعب الفلسطيني

2021/05/15 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت القوات ُ الأمنية بإغلاق ِ الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير بوسطِ العاصمة بغداد استعدادا لتأمين تظاهرةٍ كبرى لمساندةِ الشعب الفلسطيني.

واكد مصدرٌ أمنى ان القواتِ أغلقت محيط َ ساحة التحرير أمام سير ِ العجلات وذلك ضمن الإجراءاتِ المتخذة لتأمين ِ التظاهرة التي من المقرر أن تَنطلق عصرَ اليوم السبت.

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