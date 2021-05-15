السفارة الفلسطينية في بغداد تستذكر النكبة: لا لتهويد القدس

2021/05/15 | 15:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكرى الـ73 (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استذكرت السفارة الفلسطينية لدى بغداد، مرور 73 عامًا على "النكبة الفلسطينية".

وقالت السفارة في بيانها الذي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تمر ذكرى النكبة الفلسطينية الـ73 هذا العام لتُذكر بصمود شعب تعرض لأسوأ عملية تطهير عرقي وتشريد قسري في التاريخ ‏المعاصر".

وأضافت، "73 عامًا مرت وظن معها الاحتلال أن الكبار سَيموتون وأن الصغار سينسون ليتفاجؤوا بكل مرة بشعب أكثر تمسكًا بأرضه وهويته الفلسطينية العربية الإسلامية، 73 عامًا من البعد، 73 عامًا من الشتات، 73 عامًا من الصمود و التشبث بالقضية، لا لتهويد القدس".

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