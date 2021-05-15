بالصور.. بدء توافد المشاركين بالوقفة الاحتجاجية تضامنا مع فلسطين

2021/05/15 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تصوير صفاء علوان

بدأ المشاركون بالتوافد للوقفة الاحتجاجية ضد إعتداءات الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حشود المشاركين في الوقفة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري تصل الى ساحة التحرير وهو المكان المخصص لانطلاق الوقفة تعبيراً عن رفض الاعتداءات الاسرائيلية أزاء الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "القوات الامنية فرضت طوقاً أمنياً لتأمين الوقفة ،فيما أغلقت عدداً من الطرق المؤدية الى ساحة التحرير".

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