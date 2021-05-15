النجف.. لا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2021/05/15 | 15:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت، تفاصيل الموقف الوبائي الخاص بفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنه "تم إجراء 776 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، من بينها ستة إصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف" مبينة أن "الإصابات الجديدة بلغت 110 إصابة، مقابل 214 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفايروس".

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 56129

مجموع حالات الشفاء : 50150

مجموع الوفيات : 496

مجموع الحالات تحت العلاج : 5483

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3912

PUKmedia عن اعلام صحة النجف

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