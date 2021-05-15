احباط محاولة تفجير ارهابي في ديالى

2021/05/15 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من

إحباط محاولة تفجير دراجة نارية في

محافظة ديالى.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة في بيان، إن "خبراء مكافحة

المتفجرات وبعد ورود نداءً يفيد بوجود

دراجة ناري

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