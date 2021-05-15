الاستخبارات تضبط 40 طن من الحنطة المهربة في ديالى

2021/05/15 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم السبت، عن ضبط ٤٠ طن من الحنطة

المستوردة المهربة في ديالى.

وقالت المديرية في بيان، إنه "من اجل كبح

جماح عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة

المتسببين بإلحاق الضرر ب

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