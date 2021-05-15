إسرائيل توجه تحذيرا إلى لبنان

2021/05/15 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت إسرائيل، السبت، تحذيرا إلى

لبنان، قائلة إنه "سيتحمل مسؤولية أي

محاولة للمس بسكان إسرائيل"، وذلك بعد

محاولات لاختراق الحدود وانتشار دعوات

للمشاركة في تظاهرات هناك، فيما وضع

الجيش اللبناني حواجز لم

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