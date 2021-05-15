2021/05/15 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت إدارة محافظة كركوك، اليوم السبت، موافقة وزارة النفط على دعم أصحاب المولدات بالغاز، وتأجيل الضريبة عنهم في المحافظة.وذكرت ادارة المحافظة في بيان، انه “تم عقد اجتماع بين محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، وعدد من اعضاء مجلس النواب وهم، خديجة علي، وديلان غفور، وخالد المفرجي، وقائمقام مدينة كركوك، فلاح يايجلي، ومدراء دوائر توزيع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توافق على دعم أصحاب مولدات بـ”الكاز” في هذه المحافظة first appeared on النور نيوز.

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