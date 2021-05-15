2021/05/15 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توافد المئات من المواطنين، اليوم السبت، صوب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي دعا اليها زعيم التيار الصدري.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير للمشاركة بالوقفة التضامنية مع فلسطين المركز الخبري الوطني.

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