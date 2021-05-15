الداخلية تصدر توضيحا حول انباء تفجير دراجة نارية وسط ديالى

2021/05/15 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

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نفت شرطة محافظة ديالى، السبت، الانباء التي تحدثت عن احباط محاولة تفجير دراجة نارية وسط بعقوبة.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العميد نهاد المهداوي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (15 ايار 2021)، انه "لا صحة لخبر تناقلته وسائل اعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يفيد باحباط محاولة تفجير دراجة نارية في شارع الطابو".

واوضح ان "الدراجة كانت مركونة على جانب الطريق في شارع الطابو وبعد البحث عن صاحبها من قبل الدورية القريبة تبين ان الدراجة تعود لشخص مخمور ترك دراجته النارية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمخالفة صاحب الدراجة".

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