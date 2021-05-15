2021/05/15 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم السبت، إعادة كهرباء شمال الناصرية خط منطقة الزغيبي، في قضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار، للعمل بعد انقطاع دام 48 ساعة.وذكر المكتب في بيان، انه “بتوجيه من محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، أسفرت جهود كوادر مديرية توزيع كهرباء شمال الناصرية باعادة خطوط نقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء شمال الناصرية تعيد خط الزغيبي للعمل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء شمال الناصرية تعيد خط الزغيبي للعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).