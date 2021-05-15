2021/05/15 | 15:32 - المصدر: عين العراق

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السبت 15 مايو 2021 | 03:31 مساءً

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مؤسسة نبع الحياة تعلن الغاء اجور النشر لمجلة العراق الطبية

النجف/..



اعلنت مؤسسة نبع الحياة الطبية، التي مقرها في مدينة النجف الأشرف، عن الغاء اجور النشر لمجلة العراق الطبية التي تصدر عن المؤسسة دعماً لطلبة الدراسات العليا.



وقال رئيس تحرير المجلة أ.



د.



عباس طاهر ان "مؤسساتنا الغت الغاء اجور النشر لمجلة العراق الطبية التي تصدر عن المؤسسة دعماً لطلبة الدراسات العليا".



و اضاف"سيكون نشر البحوث في المجلة مجاناً لكل طلبة الدراسات العليا في العراق ومراسلة المجلة يكون عن البريد الإلكتروني editor@iraqmedj.org".

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