الداخلية تعتقل متهم بالمخدرات في الانبار

2021/05/15 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض بحوزته مواد مخدرة في محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم في منطقة جزيرة الرمادي المطلوب وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات"، مشيرة إلى أنه "ضبط بحوزته (٤) انبوبات زجاجيه ملوثة بمادة الكريستال المخدرة، و(٩) قداحات، و (٣) قناني غاز".

وأكدت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط بالمواد المضبوطة أعلاه وإيداع المتهم التوقيف وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات".

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