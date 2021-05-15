الرئاسة الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها

2021/05/15 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئاسة الفلسطينية، أنه لا سلام بدون إقامةِ دولةٍ مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة بضرورةِ تدخل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلسُ الأمن الدولي واللجنة ُ الرباعية الدولية لوقف التصعيد.

وذكر بيان للرئاسة ان قطاعَ غزة يعيش قصصاً مأساوية كما طالبت بالضغط على حكومةِ إسرائيل لوقف هجماتها بشكل ٍ فوري، والبدءِ بالعمل الجاد لإنهاء التصعيد وتنفيذِ قرارات الشرعية الدولية.



مطالبة َ المجتمعَ الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لقصفٍ إسرائيلي لليوم السادس على التوالي.

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