تدمير برج الجلاء في غزة بالكامل

2021/05/15 | 15:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، برج الجلاء في غزة بالكامل.

وأفادت تقارير صحفية بأن إسرائيل أصدرت إخطارا طلب فيه إخلاء مبنى يضم مكاتب وسائل إعلام دولية كبيرة في مدينة غزة، لنيته تنفيذ ضربة عسكرية إليه.

ووفقا لتقارير عربية متعددة وردت اليوم السبت، مهل الجيش الإسرائيلي قاطني برج الجلاء في غزة ساعة واحدة لإخلائه.

وأفادت وسائل إعلام متعددة قبل قليل بأن سلاح الجو الإسرائيلي أطلقت عدة صواريخ على المبنى الذي يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة.

وكانت إسرائيل قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: روسيا اليوم

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