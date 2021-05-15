إسرائيل تدمر برجاً يضم وسائل إعلام عربية ودولية في غزة

2021/05/15 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دمرت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، برج “الجلاء” في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب وسائل اعلام عربية ودولية وشققا سكنية، على غرار الغارة التي استهدفت برج “الشروق” قبل أيام.وجاءت الغارة […]

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