المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن الطرق المؤدية للوقفة الاحتجاجية وسط بغداد

2021/05/15 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت مديرية المرور العامة اليوم السبت، أن جميع الطرق المؤدية للوقفة الاحتجاجية في ساحة التحرير مفتوحة.

وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية إن “جميع الطرق المؤدية الى للوقفة الاحتجاجية في ساحة التحرير تم تأمينها من قبل مديرية المرور العامة وبقية القطاعات الامنية كل حسب اختصاصه”، لافتاً الى أن “جميع الطرق التي يسلكها المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مفتوحة ولا يوجد أي طريق مغلق“.

هذا وبدأ المشاركون بالتوافد للوقفة الاحتجاجية ضد إعتداءات الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “حشود المشاركين في الوقفة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري تصل الى ساحة التحرير وهو المكان المخصص لانطلاق الوقفة تعبيراً عن رفض الاعتداءات الاسرائيلية أزاء الشعب الفلسطيني“.

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