قوباد طالباني لاتحاد معلمي كوردستان: نفتخر بصبركم

2021/05/15 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني رسالة تهنئة الى اتحاد معلمي كوردستان بمناسبة الذكرى الـ 59 لتأسيسه.

وجاء في البرقية:

السادة رئيس واعضاء اتحاد معلمي كوردستان

اهنئكم بمناسبة الذكرى الـ59 على تأسيس اتحاد معلمي كوردستان، داعيا الى استمرار نضالكم المهني والتربوي من اجل تحقيق مكانة تربوية معاصرة للجيل المقبل.

منذ تأسيس هذه المنظمة المكافحة، كان لها وبشكل مخلص، الدور الكبير في نضال شعبنا جنبا الى جنب الاحرار في تقديم التضحيات والعمل لتعليم اجيال هذا الشعب وفق المبادئ التربوية والعلمية.

خلال المرحلة الحالية ومقابل الوفاء والعطاء والصمود امام جميع الاوضاع غير المستقرة التي مررتم من خلالها، نعرب عن شكرنا لاستمراركم في تطوير الساحة التربوية وحمل شعلة العلم والتعليم.

نأمل ان تستمروا في هذا الطريق الذي سلكتموه لتقديم الخدمة الى كوردستان العزيزة ودعم قطاع التربية والتعليم، ونحن في حكومة اقليم كوردستان نفتخر بصبركم واستمراركم، اذ على الرغم من الازمات لم تتخلوا عن الاستمرار في العملية التربوية.

مرة أخرى نتمنى لكم النجاح ونأمل ان يستمر اتحاد معلمي كوردستان بنفس الحماس والاخلاص السابق بالعمل لتقديم الخدمة والحفاظ على شموخ المعلمين وتكثيف جهوده في سبيل تحقيق الاهداف وحقوقهم المشروعة.

PUKmedia ترجمة

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