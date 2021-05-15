2021/05/15 | 15:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروري في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروري في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروري في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).