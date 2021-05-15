المرور: لا يوجد أي طريق مغلق بأتجاه ساحة التحرير

2021/05/15 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مديرية المرور العامة اليوم السبت، أن جميع الطرق المؤدية للوقفة الاحتجاجية في ساحة التحرير مفتوحة.وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر كريم، في تصريح صحفي، إن “جميع الطرق المؤدية الى للوقفة الاحتجاجية في ساحة التحرير تم تأمينها من قبل مديرية المرور العامة وبقية القطاعات الامنية كل حسب اختصاصه”، لافتاً الى أن “جميع […]

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