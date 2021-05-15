م 4 / ف 11 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 833 - أحمد صبحى منصور

2021/05/15 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 833 شهر رجب أوله الأحد‏:‏ أخبار الطاعون1 ـ ( أهل هذا الشهر والوباء قد تناقص بالقاهرة ، إلا أنه منذ نقلت الشمس إلى برج الحمل في ثامن عشر جمادى الآخرة ودخل فصل الربيع فشا الموت في أعيان الناس وكبرائهم ومن له شهرة بعد ما كان في الأطفال والخدم، وقد بلغت أثمان الأدوية وما تحتاح إليه المرضى أضعاف ثم ......





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