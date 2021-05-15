رفع الحظر السياسي الجائر تعبير عن ارادة العمال بوجه السلطة القمعية - جلال الصباغ

2021/05/15 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ بعد قرار الحكومة بحظر التجوال لمدة عشرة ايام ابتدأت منذ يوم الاربعاء الموافق 12 -5 ولمدة عشرة ايام، ولما يحمله هذا القرار من ابعاد سياسية وليست صحية بالدرجة الاولى، قامت الجماهير بالخروج بالضد من هذا الحظر.



جاء هذا الحظر دون أي حديث عن تعويض الكسبة واصحاب الدخل المحدود، وكما حصل في مرات سابقة ومع بداية الحظر الشامل الذي فرض على جميع المدن في البلاد في بداية انتشار الجائحة في العراق، لم يتم ......





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