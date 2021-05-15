جبهات جوقد وجود وجك , تجارب وعبر..! - أمير أمين

2021/05/15 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين ما أن تخلص الشيوعيين من تبعات عملهم في الجبهة مع البعثيين وتحولوا للمعارضة , حتى صار همهم البحث عن تحالفات جديدة مع أحزاب سياسية أعلنت هي أيضاً وقوفها ضد النظام المقبور وتريد ان تتحالف مع اي قوى تصب في نفس الهدف ..على الرغم من تباعد المسافات بين تلك القوى ومواقع الحزب الشيوعي والتي بدأت بالتمركز في كردستان العراق ..حيث كان عدد من تلك القوى يعمل من دمشق او بيروت او غيرها ما عدا الاحزاب الكردية وال ......





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