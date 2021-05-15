2021/05/15 | 16:03 - المصدر: عين العراق

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السبت 15 مايو 2021 | 04:02 مساءً

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الخالدي يؤكد ضرورة الاسراع في افتتاح المستشفيات الحديثة

اكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النائب حازم الخالدي، ضرورة الاسراع في افتتاح المستشفيات الحديثة.



وقال الخالدي في بيان صحفي "نطالب بالتعجيل بإكمال وافتتاح المستشفيات الحديثة الالمانية والتركية وامثالها لكي لا نقدم تضحيات جديدة بسبب المستشفيات المتهالكة خصوصا وان كثيرا من تلك المستشفيات قد بلغت نسب إنجاز عالية وهو الأمر الذي لا يتطلب الا الجدية والمتابعة المسؤولة الدؤوبة في إتمامها لكي ننهي معاناة مستمرة يواجهها العراقيون في اهم المرافق الخدمية التي تتعلق بصحة المواطنين وإنقاذ حياتهم من تبعات الإهمال الجسيم والتقصير المتراكم والفساد المستشري في مفاصل هذا القطاع الحيوي" .



وتابع" لعل متابعة بسيطة لتقييمات الجهات الفنية تشير الى ان اتخاذ إجراءات سهلة وسريعة في تامين متطلبات السلامة والأمان والإشراف بكفاءة وبمسؤولية على تنفيذ المشاريع الصحية بمختلف مؤسساتها سيجنبنا كثيرا من الخسائر وانعدام الخدمات الضرورية للمواطن العراقي" .



واكد " تشخيصنا تصريحات احد المسؤولين ( ان 95% من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني) .



ولابد من التذكير والالتفات الى ان ضعف الرقابة والمتابعة الميدانية للمؤسسات الخدمية من قبل كبار مسؤولي الدولة التنفيذيين سبب رئيسي لتمدد سلوك الإهمال والتقصير وتراكم الخلل الى ان يصل الى مراحل وقوع الكارثة" .



وتراكم الفساد المالي والإداري وتفشّيه واستمرار ممارسته بشكل واسع وتغطيته أحيانًا سياسيًا مما يضاعف المشاكل ويوسع الخلل ومن الضروري تحرير المؤسسات الخدمية من هيمنة وتأثير السياسة وحصر عملية التخطيط والإدارة وتنفيذ الخدمات بالكفاءات المهنية الوطنية النزيهة .

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