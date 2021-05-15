شرطة ديالى تنفي إحباط محاولة تفجير دراجة نارية في بعقوبة

2021/05/15 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

نفى الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، اليوم السبت، خبر تناقلته وسائل اعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يفيد بإحباط محاولة تفجير دراجة نارية في شارع الطابو.

وقال المهداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدراجة كانت مركونة على جانب الطريق في شارع الطابو وبعد البحث عن صاحبها من قبل الدورية القريبة تبين ان الدراجة تعود لشخص مخمور ترك دراجته النارية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمخالفة صاحب الدراجة".

واشار الى ان "قيادة الشرطة ستتخذ اجراءات قانونية حازمة بحق الصفحات المأجورة التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار ونشر الاشاعات على حساب امن وسلامة اهالي ديالى موجهاً بتوخي الدخة في نشر الاخبار وانتقائها من مصادها الرسمية".

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