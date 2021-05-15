توضيح حول نقل ضباط كبار في الاستخبارات العراقية

2021/05/15 | 16:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، توضيحًا حول أوامر نقل ضباط كبار ضمن مفاصلها في البلاد، على خلفية تسريب قائمة المشمولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوكالة في بيان، 15 آيار/مايو، إنّ "أمر النقل هو إجراء داخلي وفق الصلاحيات الإدارية والقانونية".

وأضاف البيان، أنّ الإجراء "جاء من أجل الارتقاء بواقع العمل الاستخباري ورفع كفاءة العاملين في الوكالة وبما تنعكس آثاره على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب".

وتابع البيان، أنّ "أمر النقل إجراء إداري طبيعي يهدف إلى توزيع أمثل للموارد البشرية وضخ دماء جديدة في مفاصل عمل وكالة الاستخبارات وبما يطور عمل الوكالة وفق الخطط التطويرية للنهوض بواقع العمل الاستخباري".

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