2021/05/15 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2058 اصابة بـ وباء كورونا و 5220 حالة شفاء اضافة الى وفاة 20 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ 4 ساعات

مصرف الرشيد: فروعنا مستمرة باستقبال الزبائن خلال عيد الفطر ويوم السبت

منذ 19 ساعة

انتهاء ازمة الناقلة ميراج ومغادرتها للمياه الاقليمية

منذ 22 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 603 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 2767 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

أمانة بغداد تعيد افتتاح متنزه الزوراء مجاناً للمواطنين خلال أيام العيد

منذ يوم واحد

مدير المرور يوجه بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق

منذ يوم واحد

خطة لانجاز عدد من المشاريع في الانبار

منذ يوم واحد

الكهرباء: المباشرة بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 703 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يومين

بالوثيقة..



توصيات وزارة الصحة بشان حظر التجوال

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2058 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2058 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).