انخفاض الاصابات والوفيات بكورونا في العراق

2021/05/15 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم السبت، عن تسجيل 2058 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 2058 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.

واضافت، ان حالات التعافي المسجلة بلغت 5220، مشيرة الى انها سجلت 20 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واشارت الوزارة الى، ان مجموع الذين تلقوا اللقاح وصل 472302.

الوثيقة ادناه تمثل جدول مفصل للموقفين الوبائي واللقاحي.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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