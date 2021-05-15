دوكان.. مصرع واصابة 7 اشخاص في حادث سير

2021/05/15 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه واصيب 6 اخرين في حادث سير بين سيارتين على طريق دوكان - رانية.

وقال مصدر مطلع لـ PUKmedia، اليوم السبت، ان سيدة لقيت مصرعها واصيب 6 اخرين اثر تصادم بين سيارتين نوع اجرة ولاندكروزر على طريق دوكان -رانية، لافتا الى ان الوضع الصحي لاحد المصابين غير مستقر.

واضاف، ان جثة الضحية تم ارسالها الى دائرة الطب العدلي في السليمانية، فيما تم نقل المصابين الى مستشفيات خلكان ودوكان لتلقي العلاجات الضرورية.

PUKmedia خاص

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