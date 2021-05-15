2021/05/15 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء الوقفة الاحتجاحية الخاصة بفلسطين في ساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الوقفة الاحتجاحية الخاصة بفلسطين في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الوقفة الاحتجاحية الخاصة بفلسطين في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).