نائب يتحدث عن انعقاد جلسة للبرلمان لتغيير بعض الوزراء - عاجل

2021/05/15 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة عباس سروط ، اليوم السبت، عن استئناف مجلس النواب لجلساته بعد عيد الفطر، مشيرا الى، ان التغيير الوزاري بحكومة الكاظمي سيكون على رأس جدول اعمال احدى جلساتها.

وقال سروط لـ (بغداد اليوم ) ان "اولى الوزارات التي سيتم التصويت عليها هي وزارة الصحة فيما ستكون وزارة الزراعة -وحسب ما يدور في الاوساط السياسية- هي احدى الوزارات التي سيتم تغيير وزيرها".

واضاف، ان "الكاظمي سيرسل طلب تغيير الوزراء، مرفقة باسماء بدلائهم لغرض التصويت على من يتم اقالتهم وتقديم بدلائهم".

واضاف، ان "الكتل السياسية لديها رغبة باقالة وزير المالية علي عبد الامير علاوي لكن الى الان لم تتضح معالم ما اذا كان علاوي سيقال ام سيستمر بأدارة الوزارة حتى انتهاء حكومة الكاظمي".

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